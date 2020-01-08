Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak hangara çekilirken, yolcuların bir kısmı seferlerin normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı.
Çalışmaların ardından sabah saatlerinde seferler yeniden başladı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan uçak saat 06.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak hangara çekilirken, yolcuların bir kısmı seferlerin normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı.
AA