GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, sabah saatlerinde başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:53

 Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak hangara çekilirken, yolcuların bir kısmı seferlerin normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı.

Çalışmaların ardından sabah saatlerinde seferler yeniden başladı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan uçak saat 06.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak hangara çekilirken, yolcuların bir kısmı seferlerin normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık ve Yaman, derneklere konuk oldu Bıyık ve Yaman, derneklere konuk oldu
'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı 'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi...
Gebze Metrosu’nun son durumu konuşuldu Gebze Metrosu’nun son durumu konuşuldu
Gebze için önemli imza! Gebze için önemli imza!
Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğü rekoru koşuyor Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğü rekoru koşuyor
Gebze tarihine Işık Tutan Araştırma Gebze tarihine Işık Tutan Araştırma
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Bıyık ve Yaman, derneklere konuk oldu
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’la birlikte Kütahyalılar...

Haberi Oku