Saç bakımının 1 numarası:Vichy Dercos

Kişisel bakım sektörünün devlerinden olan Vichy Dercos saç kategorisinde de göz dolduruyor. Çeşitli saç tiplerine göre sunduğu içerikleri ile saç kusurlarını hedef almaktadır. Özellikle kepek, hacimsizlik ve dökülmeye karşı geliştirdiği saç bakım ürünleri oldukça iddialıdır. Şampuanlarının sunduğu temizlemenin yanı sıra bakım ürünleri de tam performans sağlıyor. Saç kremi, serumu ve maskesinin aşamalı kullanılması ile etkileri kesin olmaktadır. Aynı zamanda kadın ve erkek olarak herkesin kullanımına da uygundur.