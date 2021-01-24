Saçma İle Yaralanan Beyaz Kuğu Ormanya’da





Tüfekle vurulan beyaz kuğunun tedavi süreci Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde başladı. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin teslim alarak Ormanya’ya getirdiği beyaz kuğuya ilk müdahale veteriner hekimler tarafından yapıldı.

BEYAZ KUĞU’NUN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Ormanya’ya getirilen yaralı kuğu için tedavi süreci başladı. İlk olarak kanadından yaralanmış olduğu tahmin edilen kuğunun röntgeni çekildi. Röntgende kanadının kırıldığı ve kanat içerisinde bir adet saçma kurşunu olduğu tespit edildi. Veteriner hekimlerinin müdahalesi sonucunca saçma çıkartıldı. Operasyon sonrasında vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi.

İYİLEŞENE KADAR ORMANYA’DA KALACAK

Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak olan Beyaz Kuğu’nun tedavi süreci bir müddet devam edecek.

KUĞULARIN GÖÇ YOLU

Soğuk mevsimlerde sıcak iklimlere doğru göç ettiği bilinen kuğuların kış aylarını geçirmek için Kuzey Avrupa ve Doğu Asya’ya göç ettiği görülür.

























