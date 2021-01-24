banner571
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saçma İle Yaralanan Beyaz Kuğu Ormanya’da

Tüfekle vurulan beyaz kuğu tedavi için Ormanya’ya getirildi.

Saçma İle Yaralanan Beyaz Kuğu Ormanya'da

24 Ocak 2021 Pazar 13:06

  


Tüfekle vurulan beyaz kuğunun tedavi süreci Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde başladı. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin teslim alarak Ormanya’ya getirdiği beyaz kuğuya ilk müdahale veteriner hekimler tarafından yapıldı.

 

BEYAZ KUĞU’NUN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Ormanya’ya getirilen yaralı kuğu için tedavi süreci başladı. İlk olarak kanadından yaralanmış olduğu tahmin edilen kuğunun röntgeni çekildi. Röntgende kanadının kırıldığı ve kanat içerisinde bir adet saçma kurşunu olduğu tespit edildi. Veteriner hekimlerinin müdahalesi sonucunca saçma çıkartıldı. Operasyon sonrasında vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi.

 

İYİLEŞENE KADAR ORMANYA’DA KALACAK

Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak olan Beyaz Kuğu’nun tedavi süreci bir müddet devam edecek.

 

KUĞULARIN GÖÇ YOLU

Soğuk mevsimlerde sıcak iklimlere doğru göç ettiği bilinen kuğuların kış aylarını geçirmek için Kuzey Avrupa ve Doğu Asya’ya göç ettiği görülür.

 











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Şekillenmeye Başladı Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Şekillenmeye Başladı
Başkan Büyükakın, ‘’Başiskele prestijli bir caddeye daha kavuşacak’’ Başkan Büyükakın, ‘’Başiskele prestijli bir...
TGRT Belgesel Tv`de Yemen Şehitleri TGRT Belgesel Tv`de Yemen Şehitleri
Belgesel Tadında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ile Söyleşi Belgesel Tadında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı...
Afrin Harekatı’ndan Sakarya Meydan Muharebesine Afrin Harekatı’ndan Sakarya Meydan Muharebesine
Gebzeli Tarihçi İsmail Sevinç`in Baba Acısı Gebzeli Tarihçi İsmail Sevinç`in Baba Acısı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Şekillenmeye...
Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın yanına yeni futbol...

Haberi Oku