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Saddam Türkmenleri nasıl katl etti

İsmail Kahraman ın kalemin den Saddam Kerkük lü Türkmenleri nasıl katl etti

Saddam Türkmenleri nasıl katl etti

29 Mart 2020 Pazar 22:39

18 Mart 1991 genç bir gazeteci olarak Irakdan gelen haberler beni derinden üzmüştü 29 yıl önce  Kerkük de saddam tarafından onlarca Türkmen katl edilmişti  Halepçe de yapılan katliam ve diğer vahşetler.Amerika destekli  İran savaşını başlatan Saddam bir milyon müslüman ın ölümüne sebep olmuştu Kuveyt’i işgalinden sonra Amerika Iraka savaş açmış halen kan kan ve göz yaşı devam ediyor 

  Kerkük de Gazetecilik Anılarım 
Dört yıl önce Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak Kuzey Irak Erbil üzerinden karayolu ile Kerkük e giderken  katliamın yapıldığı Altın Köprüte de uğrayıp belgesel çekimi yapmış  şehitlikte Fatiha okumuştuk 
Gazeteci ve www.devrialem.tv belgesel program Yapımcısı  olarak Kerkük tam dört gün geçirmiş Kerkük Türkleri ile görüşüp belgeseller çekmiştim Kerkük de yaşadığım gazetecilik anılarımı ayrı bir yazı da dile getireceğim 
   
Irak Kerkük Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü tarafında bu sabah bize gönderilen Bilgi notunu sizlerle paylaşıyor  Türkmeneli şehitlerinimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz 
Kerkük - Altunköprü'de O Gün  yani 29 yıl önce 28 Mart 1991 yılın da Neler Yaşandı! - CAN ALTUNKÖPRÜ Belgeseli.birlikte izleyelim
Link: https://www.youtube.com/watch?v=S1s3ctXQ6BQ&t=1s
 
Türkmeneli Türkiye temsilciliği
Tarafından Ankara da düzenlenen Irak Kerkük  Altunköprü Katli̇amı 29. Yıl Anma Programı Canlı Yayını tekrar izlemek için tiklayabilirsiniz.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zQ3rUOzI3ko
  Kırım Haber  Ajansı 
Ukrayna dan yayın yapan Kırım haber Ajansı genel yayın müdürü değerli arkadaşım Ahmet Özay  ın  bu gün tüm medya kuruluşlarına gönderdiği Haber metni de sizlerle paylaşıyorum
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Saddam Hüseyin tarafından 28 Mart 1991’de Altunköprü kasabasında Türkmenlere yapılan katliamın 29. yılı için Twitter’dan mesaj yayımladı.

ITC Başkanı Salihi, Altunköprü Katliamı’nın 29. yılında anma törenlerini Irak’ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle gerçekleştiremeyeceklerini ancak ilerleyen günlerde toplanılacağını duyurdu.

“Düşman bizi Sünni ya da Şii diye vurmadı. Türk olduğumuz için hedef alındı. Biz de Sünni-Şii gözetmeksizin birleşmeli ve tek bir çatı altında toplanmalıyız.” diyen ITC lideri Erşat Salihi’nin basın bildirisi şöyle:

“TEK SUÇLARI TÜRKMEN OLMAKTI!”
“Kerkük’e bağlı Türkmen Altunköprü Kasabası, 28 Mart 1991 tarihinde insanlık tarihinin en acılı katliamlarından birisini yaşamıştır. Ramazan ayı olmasına rağmen Saddam rejimi tarafından acımasızca gerçekleştirilen Altınköprü Katliamı’nın 29. yıldönümünü saygı ile anıyoruz.

Altunköprü Katliamı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiş, rejim askerleri çocuk, yaşlı demeden herkesin canına kıymıştır.

Suçu ve günahı olmayan kardeşlerimizin tek suçları Türkmen olmaktı. Türkmen milleti, bu topraklara sadık olmanın faturasını canlarıyla, kanlarıyla ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir.”

ANMA TÖRENİ İLERLEYEN GÜNLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
“Altunköprü şehitlerini her zaman yâd ederken, bu sene mezarları başında kendilerini anamadığımızın üzüntüsü ile yaşamaktayız.

Tüm dünyayı ve ülkemizi kuşatan koronavirüs salgınından dolayı, sokağa çıkma yasağından bizler de nasibimizi almış durumdayız. Bu sebepten dolayıdır ki Altunköprü şehitlerimizi bu yıl kalabalık bir şekilde anmayacağız.

İnsanlarımızın can güvenliğini her şeyden üstün gördüğümüz için anma törenini önümüzdeki günlerde canlandıracağız.”

“ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK VE UNUTMAYACAĞIZ”
“Bu acılı gün vesilesi ile tüm şehit ailelerinin acılarına ortak oluyor o kara günlerin tekrar yaşanmaması için canla, başla mücadele ettiğimizi de bildirmekteyiz.

Davamız uğruna düşen şehitlerimiz emin olsunlar ki bu yoldan asla caymayacağız ve şehit oldukları uğurda bizler de aynı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız.”

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