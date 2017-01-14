SAFFET SANCAKLI'NIN EŞİ İNTİHAR ETTİ!

Kocaelispor'da uzun yıllar forma giyen, milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın, son genel seçimlerde ilimizden milletvekili adayı gösterilmişti. İlk sıradan meclise giren Sancaklı, yeni anayasa değişiklik paketi oylaması sırasında eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğunu öğrendi. İstanbul'daki evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren Hülya Sancaklı, evde bulunan silahı başına dayadı ve ateş etti. Yakınları tarafından ağır yaralı halde bulunan Hülya Sancaklı, hemen hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Beylikdüzü Medical Hastanesine kaldırılan Hülya Sancaklı'nın geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Acı haberi alan Saffet Sancaklı ise apar topar hastaneye gitmek için yola çıktı. Yaşanan üzücü olay sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın da Sancaklı'yı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi. Üzücü olayı duyan MHP İl teşkilatından da hastaneye partililerin gittiği gelen bilgiler arasında. Hülya Sancaklı'nın neden intihar girişimde bulunduğu ise bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlattı.