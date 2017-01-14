SAFFET SANCAKLI'NIN EŞİ İNTİHAR ETTİ!

DURUMU AĞIR
Beylikdüzü Medical Hastanesine kaldırılan Hülya Sancaklı'nın geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Acı haberi alan Saffet Sancaklı ise apar topar hastaneye gitmek için yola çıktı. Yaşanan üzücü olay sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın da Sancaklı'yı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi. Üzücü olayı duyan MHP İl teşkilatından da hastaneye partililerin gittiği gelen bilgiler arasında. Hülya Sancaklı'nın neden intihar girişimde bulunduğu ise bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlattı.