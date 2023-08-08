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SAFİPORT’TAN TMO İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

7 Ağustos 2023 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait buğday silosunda patlama meydana gelmiştir. Patlama liman sahamızda değil sahamızın yanındaki TMO’nun silolarında buğday tozu sıkışması nedeniyle gerçekleşmiştir.

SAFİPORT'TAN TMO İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

08 Ağustos 2023 Salı 00:31

TMO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 12 adet yaralı bulunmaktadır. 13 adet silo kuyusu ve müştemilat yapılarında hasar tespit edilmiştir.

Gerçekleşen patlamanın Safiport Derince liman sahamızda olmadığını tekrar kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz. 

Bu vesileyle Toprak Mahsulleri Ofisi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yaralılara acil şifalar dileriz.

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