SAFİPORT’TAN TMO İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TMO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 12 adet yaralı bulunmaktadır. 13 adet silo kuyusu ve müştemilat yapılarında hasar tespit edilmiştir.

Gerçekleşen patlamanın Safiport Derince liman sahamızda olmadığını tekrar kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz.

Bu vesileyle Toprak Mahsulleri Ofisi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yaralılara acil şifalar dileriz.