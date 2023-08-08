SAFİPORT’TAN TMO İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gerçekleşen patlamanın Safiport Derince liman sahamızda olmadığını tekrar kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz.
Bu vesileyle Toprak Mahsulleri Ofisi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yaralılara acil şifalar dileriz.
7 Ağustos 2023 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait buğday silosunda patlama meydana gelmiştir. Patlama liman sahamızda değil sahamızın yanındaki TMO’nun silolarında buğday tozu sıkışması nedeniyle gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen patlamanın Safiport Derince liman sahamızda olmadığını tekrar kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz.
Bu vesileyle Toprak Mahsulleri Ofisi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yaralılara acil şifalar dileriz.