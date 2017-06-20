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Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu

Kocaeli genelinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu

20 Haziran 2017 Salı 21:15

 Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 2

İl genelinde etkili olan yağmur sonrasında Gölcük ve Başiskele ilçelerinde su baskınları meydana geldi.

Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 3

Aşırı yağış sonrasında Başiskele Vatan Caddesi üzerinde derenin taşması sonucunda iş yerlerini, sokakları ve çocuk parklarını sel suyu kapladı.

Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 4

Selin sürüklediği çamurla kaplanan sokaklarda bazı iş yerlerinin giriş katları tamamen su doldu.

Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 5

Yağmur nedeniyle meydana gelen bir diğer olayda ise Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 458. Sokak’ta aşırı yağışa dayanamayan bir ağaç, park halindeki 41 K 154 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 6

Aracın alarmının çalması sonrasında dışarı çıkan araç sahibi aracının üzerine devrilen ağacı görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 7

Gelen ekipler ve komşuların da yardımıyla ağaç kırıldığı yerden kesilerek altındaki araç kurtarıldı.

Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 8
Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 9
Sağanak yağış Kocaeli'yi vurdu 10

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