Sağanak Yağış Uyarısına Karşı; Gebze’de Önlemler Alındı

Meteorolojini uyarısını dikkate alan Gebze Belediyesi, ilgili teknik birimleri kapsayan bir kriz masası oluşturdu.

Meteorolojinin, bugün akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeydoğusunda başlayacak sağanak yağışın gece yarısı etkisini arttırarak İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı etkisi altına alacağı uyarısını dikkate alan Gebze Belediyesi yetkilileri tarafından, Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilgili teknik birimleri kapsayan bir kriz masası oluşturuldu. Gebze’de belediye yetkilileri; vatandaşların, olası bir mağduriyet yaşamaları halinde Gebze Belediyesi’nin 0530 412 02 41 numaralı WhatsApp Hattı’na şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu.