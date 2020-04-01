Sağlık Bakanı Fahrettin Koca :

İl il corona virüslü vaka sayısını Bakan Koca açıkladı
İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.
Vaka sayısında da ilk 10 il arasında Antalya yine yok
İstanbul 8.852
İzmir 853
Ankara 712
Konya 584
Kocaeli 410
Isparta 268
Sakarya 207
Adana 197
Bursa 135
Samsun 112