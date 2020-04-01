Sağlık Bakanı Fahrettin Koca :

İl il corona virüslü vaka sayısını Bakan Koca açıkladı

İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.

Vaka sayısında da ilk 10 il arasında Antalya yine yok





İstanbul 8.852

İzmir 853

Ankara 712

Konya 584

Kocaeli 410

Isparta 268

Sakarya 207

Adana 197

Bursa 135