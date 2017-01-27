Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'ye geliyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ yarın Kocaeli’ye gelecek. Sabah 11.00’da Kocaeli Valiliği’ni ziyaret edecek olan Akdağ, 11.30’da AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na ziyarette bulunacak. Burada yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra 12.30’da Gölcük’e geçerek Tatbikat Komuta Merkezi’ne gelecek. Bakan Akdağ, 13.00’da UMKE tatbikatına katılacak. Son olarak Bakan Akdağ, akşam 18.00’da Wellborn Otel’de Kocaeli İl Değerlendirme Toplantısına katılarak bir