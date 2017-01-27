Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ yarın Kocaeli’ye gelecek. Sabah 11.00’da Kocaeli Valiliği’ni ziyaret edecek olan Akdağ, 11.30’da AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na ziyarette bulunacak. Burada yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra 12.30’da Gölcük’e geçerek Tatbikat Komuta Merkezi’ne gelecek. Bakan Akdağ, 13.00’da UMKE tatbikatına katılacak. Son olarak Bakan Akdağ, akşam 18.00’da Wellborn Otel’de Kocaeli İl Değerlendirme Toplantısına katılarak bir
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'ye geliyor
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yarın tüm gününü Kocaeli'de geçirecek. Akdağ'ın programında birçok ziyaret ve toplantı bulunuyor.