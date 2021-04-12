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Sağlık Çalışanları İçin Ağaçlandırma Çalışması

Gebze Belediyesi Sağlık Çalışanları Ağaçlandırma Alanı’nda fidanlar düzenlenen törende, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçede görevli sağlık çalışanları tarafından toprakla buluştu

Sağlık Çalışanları İçin Ağaçlandırma Çalışması

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:42

Barış Mahallesi’nde Sağlık Çalışanları için ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Düzenlenen ağaç dikme
töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve sağlık çalışanları fidanları birlikte toprakla
buluşturdu. Sağlık çalışanlarının yanı sıra öğrencilerin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis
üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “14 Mart Tıp Bayramında, kahraman sağlık çalışanlarımızın
isimlerinin yaşatılacağı bir ağaçlandırma alanı oluşturacağımızın sözünü paylaşmıştım. Bu virüs
musibetiyle mücadele ettiğimiz zor günlerimizde fedakarca yanımızda olan, bir nefes olan
sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gebze Belediyesi olarak ilçemizin genelinde
ağaçlandırma ve yeni park kazandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı. Konuşmanın ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.




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