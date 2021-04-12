Sağlık Çalışanları İçin Ağaçlandırma Çalışması

Gebze Belediyesi Sağlık Çalışanları Ağaçlandırma Alanı’nda fidanlar düzenlenen törende, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçede görevli sağlık çalışanları tarafından toprakla buluştu

Barış Mahallesi’nde Sağlık Çalışanları için ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Düzenlenen ağaç dikme

töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve sağlık çalışanları fidanları birlikte toprakla

buluşturdu. Sağlık çalışanlarının yanı sıra öğrencilerin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis

üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “14 Mart Tıp Bayramında, kahraman sağlık çalışanlarımızın

isimlerinin yaşatılacağı bir ağaçlandırma alanı oluşturacağımızın sözünü paylaşmıştım. Bu virüs

musibetiyle mücadele ettiğimiz zor günlerimizde fedakarca yanımızda olan, bir nefes olan

sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gebze Belediyesi olarak ilçemizin genelinde

ağaçlandırma ve yeni park kazandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini