Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım yılsonuna kadar sürecek

Sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ve sosyal tesislerden yılsonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek

Kamu ve özel sektör sağlık çalışanlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ve kamuya ait sosyal tesislerden yılsonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla duyuruldu. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu süre yılsonuna kadar uzatıldı.

2020 YILI SONUNA KADAR

Bilindiği üzere halen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat hakları 31 Ağustos 2020 tarihinde sona eriyordu. Yeni yayınlanan kararla kamu ve özel sektör sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarıyla 2020 yılı sonuna kadar ücretsiz seyahat etmeye devam edebilecek.