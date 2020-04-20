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Sağlık Çalışanlarının Çocuklarına 23 Nisan Sürprizi

Dilovası Belediyesi, en az ebeveynleri kadar teşekkürü hak eden Dilovası Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi hazırladı.

Sağlık Çalışanlarının Çocuklarına 23 Nisan Sürprizi

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:00

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de baş gösteren koronavirüs pandemisi ile mücadele, Dilovası'nda da devam ediyor. 50 bini aşkın Dilovalı mümkün oluğunca evlerinde kalarak ve dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında tedbirli davranarak salgınla mücadele ederken, ilçede görevli sağlık çalışanları da var güçleriyle hastalara hizmet ediyor.

Dilovası Belediyesi de, tüm Dilovalılar’a destek olduğu gibi sürecin isimsiz kahramanları sağlık çalışanlarını da unutmuyor. Dilovası Belediyesi, en az ebeveynleri kadar teşekkürü hak eden Dilovası Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi hazırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Şükrü Gözalan, 23 Nisan öncesi sağlık çalışanlarının çocuklarını evlerinde ziyaret ederek kendileri için hazırlanan hediye paketlerini teslim ettiler. Bu esnada çocuklarla sohbet eden Başkan Şayir, fedakarlıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

ŞAYİR: YANLARINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK

Çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onların ne kadar yanında dursak yetersiz. Ancak yine de onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu hissettirmek istedik. Yaklaşan 23 Nisan'ı da fırsata çevirerek ebeveynleriyle bu süreçte yeterince vakit geçiremeyen evlatlarımızın yüzünü de bir nebze olsun güldürmek istedik. Onlar da bu süreçte en az ebeveynleri kadar fedakârlık yaptılar. Günlerce anne-babasını göremeyen çocuklarımız var. Allah sağlık çalışanlarımıza kuvvet, tüm hastalarımıza şifalar ihsan etsin" şeklinde konuştu.




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