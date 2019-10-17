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Sağlık-Der Ankara’da toplandı

Sağlık-Der, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardım Derneği ve Ümmet Gençleri Derneği İl başkanları ortak istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık-Der Ankara'da toplandı

17 Ekim 2019 Perşembe 11:29

 FAALİYETLER DEĞERLENDİRİLDİ

Ankara’da gerçekleşen toplantıda şu ana kadar yapılan faaliyetler ve ileriye dönük projeler istişare edildi. Sağlık-Der ve Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Uzman Dr. Kasım Sezen Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kocaeli İl Başkanı Abdülselami Tatar ve Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Halil Beşer , Yaşar Güngör ve Ramazan Selek katıldı.

SAĞLIK POLİTİKALARI GELİŞTİRİLİYOR

Sağlık Der Kocaeli İl Başkanı Abdülselami Tatar gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verirken, İl başkanlarının önerileriyle ileriye dönük yol haritası belirlendi. TATAR yaptığı açıklamada ; “ Sağlık-Der olarak Sağlık Politikaları geliştirmeye devam ediyoruz. Hedeflerimizi genel olarak şu dört maddede toplayabiliriz.

1) Sağlık ve sosyal güvenlik politikaları oluşturmak.

2) Sağlık alanında eğitim gören öğrencilere burs, barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerle ilgili projeler geliştirmek. Paramedikal Dergisinin yayımı ve dağıtımını sağlamak.

3) Yurt içi ve yurtdışında tıbbi yardım faaliyetlerinde bulunmak ; En son derneğimiz Gazze’ye sağlık yardım ekibi olarak 5 doktor göndermiştir. “ dedi.

Tatar’ın konuşmasının ardından Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Uzman Dr. Kasım Sezen “ Sağlık-Der Teşkilatı olarak sınır ötesinde, Ülkemize ve Milletimize tehdit teşkil eden terör örgütlerine karşı devam eden barış pınarı operasyonunu destekliyor; ordumuza, askerlerimize ve onlara destek veren sağlık çalışanlarımıza Cenabı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyoruz.” Açıklamalarında bulundu.

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