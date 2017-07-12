Sağlık kardeşler buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ağabeyi Balıkesir Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık’ı kabul etti.

Kocaeli milletvekilleri, Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütlerinin yönetici ve temsilcilerini ağırlamaya devam eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a Balıkesir Karesi İlçe Müftüsü olan ağabeyi Fahri Sağlık ziyaret etti. Yaptıkları görevlerde geçmişleri başarılar ile dolu olan iki kardeşin bir araya geldiği ziyarette konuşan ağabey Karesi Müftüsü Fahri Sağlık, çalışma hayatı başarılarla geçen kardeşinin ülkemizin en önemli altyapı kuruluşlarından birisine Genel Müdür atanmasının gurur ve sevincini yaşadığını söyledi.





İSU’nun başarısında kardeşinin önemli katkısı bulunduğunu ifade eden ağabey Fahri Sağlık, ”Kardeşim İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile aile olarak gurur duyuyoruz. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kurumun başarı çıtasına ivme kazandırmak için gece gündüz çalışacaktır.” dedi.



Geçmiş ve anıların paylaşıldığı ziyarette konuşan Genel Müdür Ali Sağlık, ağabeyinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ağabeyinden aile ve çalışma hayatında önemli destek ve katkılar gördüğünü belirten İSU Genel Müdürü Sağlık, ”Ağabeyim, bize her zaman örnek olmuştur. Daima yanımızda olan ağabeyimin ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum. ”dedi.