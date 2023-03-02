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Sağlık Kent'te Kuralar 9 Mart'ta

Başvuruların tamamlandığı Kent Konut'un Sağlık Kent projesinde 9 Mart'ta yapılacak kura çekilişliyle hak sahipleri belirlenecek.

Sağlık Kent'te Kuralar 9 Mart'ta

02 Mart 2023 Perşembe 11:29

                                    
  Başvuruların tamamlandığı Kent Konut'un Sağlık Kent projesinde 9 Mart'ta yapılacak kura çekilişliyle hak sahipleri belirlenecek.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından projelendirilen ve yapımının devam ettiği Sağlık Kent Konutlarında 212 daire için kura günü belli oldu. 1 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat tarihinde sona eren başvuruların ardından kura çekimi 9 Mart Perşembe günü saat 14.00’te noter huzurunda Antikkapı'da gerçekleşecek. 4 bin 826 kişinin başvuruda bulunduğu projede asil ve yedek üyeler belirlenecek. 13 blok 502 daireden oluşan Sağlık Kent projesinde kura çekilişi sonucu hak sahipleri belli olacak. 
 Fiyatların 975.000-1.895.000 TL arasında değiştiği projeden daire alacak hak sahipleri yüzde 10 peşin ödeme yaptıktan sonra 180 ay yüzde 0,69 kredi oranında konut kredisi kullanabilecek. Satışa sunulan konutların kredi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli çerçevesinde yapılacak. Buna göre kurada hak sahibi olanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. 


                          








İHA
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