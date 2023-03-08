Sağlık Kent’te Son 212 Daire İçin Kuralar Yarın Çekilecek





Kocaeli’de Kent Konut tarafından projelendirilen ve yapımının devam ettiği Sağlık Kent Konutları'nda son 212 daire için kura çekimi yarın yapılacak. 1 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat tarihinde sona eren başvuruların ardından hak sahipleri saat 14.00’te noter huzurunda belirlenecek. Antikkapı’da gerçekleşecek kura çekimi Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Youtube hesabından da canlı olarak yayınlanacak. 4 bin 826 kişinin başvuruda bulunduğu, yoğun ilgi gören projede asil ve yedek üyeler belirlenecek. 13 blok 502 daireden oluşan Sağlık Kent projesinde kura çekilişi sonucu hak sahipleri belli olacak.

Yeni Evim Konut Finansman modeli

Fiyatların 975 bin TL ile 1 milyon 895 bin TL arasında değiştiği projeden daire alacak hak sahipleri yüzde 10 peşin ödeme yaptıktan sonra 180 ay yüzde 0,69 kredi oranında Yeni Evim proje çerçevesinde konut kredisi kullanabilecek. Satışa sunulan konutların kredi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli çerçevesinde yapılacak. Buna göre kurada hak sahibi olanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.













İHA