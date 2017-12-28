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Sağlık Seminerlerine Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşı bilinçlendirmeye devam ediyor.

Sağlık Seminerlerine Devam Ediyor

28 Aralık 2017 Perşembe 14:32

Yıl boyunca vatandaşa pek çok konuda seminer veren Çayırova Belediyesi, 2017 yılının son seminerinde “Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar” konusunu ele aldı. Konak Hastanesi Diyetisyeni Hilal Batmaz’ın sunum yaptığı seminerde sağlıklı beslenmede doğru bilinen yanlışlar ve doğru beslenme kuralları hakkında bilgi verdi. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için bir diyet programı uygulayacak kişiye, kilo verme sürecinde diyetisyen tarafından vücut analizi ve bazal metabolizma ölçümü yapıldıktan sonra özel bir beslenme planı oluşturulduğunu aktaran Hilal Batmaz, fastfood alışkanlığının toplumda giderek yaygınlaştığını ve fastfood yiyeceklerinin insan sağlığına olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Sağlıklı beslenmenin sağlıklı bir hayatın devamı için gerekli olan besin öğesi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ve hiçbir şeyden mahrum kalmadan yeterli ve dengeli bir şekilde beslenilmesi gerektiğini dile getiren Batmaz: “Sağlıklı beslenme alışkanlığımızın olmazsa olmazlarından birisi de su`dur. Kişi susadığı zaman su içmezse su kaybı artacağı için sağlık problemleri ortaya çıkacaktır. Yetişkin sağlıklı bir insan günlük 2.5-3.0 litre su içmelidir” dedi. Seminer ilerleyen saatlerde soru cevap olarak devam etti.

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