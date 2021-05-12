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Sağlıkçılarla birlikte iftar yaptı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Başkan Büyükgöz, sağlıkçılarla birlikte iftar yaptı.

Sağlıkçılarla birlikte iftar yaptı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:47

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli sağlıkçıları iftarda ağırladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve sağlık müdürlüğü personelleri, sağlık çalışanları katıldı. İsrail’in Filistin’de uyguladığı terörü telin ederek selamlama konuşmalarına başlayan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz , pandemiyle mücadelede en ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına özverilerinden ötürü teşekkür ettiler. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm sağlık çalışanlarının Ramazan bayramlarını da tebrik etti. 
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