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SağlıkKent Konutları’nın İhalesi 23 Kasım’da Yapılacak

Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda Büyükşehir tarafından yapılacak olan SağlıkKent Konutları için ihale tarihi belli oldu

SağlıkKent Konutları'nın İhalesi 23 Kasım'da Yapılacak

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:43


Pandemi sürecinde sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanlarına büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda SağlıkKent Konutları projesi için start vermişti. 30 Eylül’de lansmanı yapılan proje için 23 Kasım Salı günü saat 11.00’de Kent Konut Genel Müdürlüğü’nde ihale gerçekleştirecek.

 

758 KİŞİ BAŞVURDU

Sağlık kuruluşlarına tıbbı cihaz, araç, ekipman, konaklama, medikal ve personel desteği veren Büyükşehir, sağlık çalışanları için 502 konut yapacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan konutlara 758 sağlık çalışanı başvurdu. 502 daire için hak sahibi olanlar yapılacak kura ile belirlenecek.

 

36 BİN METREKARELİK ALANDA

Proje, Kartepe Kent Meydanı’na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak.

 

EKOLOJİK BİNALAR OLACAK

Dairelerin her biri 69 ile 135 metrekare arasında değişiyor. 2 bin 100 metrekare ticaret alanı mevcut. Projede yeşil alan bol bırakılarak ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suları toplanacak. Yağmur suları tekrar kullanılacak. Bu geri kazanım sayesinde site sakinleri düşük aidat ödeyecek. Elektrikli araçlar için batarya dolum merkezi olacak.

 

255 BİNDEN BAŞLIYOR

Fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Projeden daire alacak olan sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,05 oranında faiz kullanabilecek.

 

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 5 İNDİRİM

Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlan konutlar için Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak.










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