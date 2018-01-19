Sağlıklı Kentler Gebze’de toplandı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı, Birlik Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla; Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde yapıldı. Ramada Otel’de gerçekleşen Encümen toplantısına Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Birlik Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Katip Üye Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Nazmiye Höbek ve üyeler katıldı. Türkiye’de bisiklet yollarının artırılmasına yönelik çalışmaların istişare edildiği encümen toplantısında AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ulaşımla ilgili bir sunum da gerçekleştirdi.