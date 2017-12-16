Sağlıklı Yaşam Konferansı

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle Doç. Dr. Halit Yerebakan "Sağlıklı Yaşam Tarifi" konulu söyleşisi ile Darıcalılarla bir araya gelecek.

Darıca Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında ekranların sevilen yüzü, Doç. Dr. Halit Yerebakan "Sağlıklı Yaşam Tarifi" konulu söyleşisi ile Darıcalılarla bir araya gelecek.



Darıca Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan program Adanan Menderes Kültür Merkezi konferans salonunda 16 Aralık Cumartesi 19.45'te başalayacak.



Seminere katılım ücretsiz gerçekleşecek.