banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahil ve parklarda “koronavirüs sessizliği“

Kocaeli'deki sahillerde yeni kısıtlama kararları etkili oldu

Sahil ve parklarda 'koronavirüs sessizliği'

28 Mart 2020 Cumartesi 16:34

 Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından Zonguldak, Sakarya, Bartın, Düzce ve Kocaeli'deki park ve sahiller boş kaldı.

Kocaeli'de hafta sonları kentin en kalabalık noktası olan ülkenin en büyük sahil parklarından İzmit ilçesindeki Sekapark, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Yürüyüş ve spor yapmak için insanların doldurduğu park, bugün adeta sessizliğe büründü. Otoparkların tamamının boş olduğu Sekapark'ta, birkaç güvenlik görevlisi dışında hiç kimse bulunmuyor.

Şehrin işlek cadde ve sokakları da tamamen boşaldı. Bu sokaklardaki işletmelerin büyük kısmının kapalı olduğu görülürken bazı gıda işletmeleri ise paket servis yoluyla müşterilerine hizmet veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan Kocaelililer, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nu kullanan araçların çok büyük bir bölümünü tır ve kamyonlar oluşturuyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanRTEDerslerAsayişSağlıkTicaretMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaItalyaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19CoronaKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saddam Türkmenleri nasıl katl etti Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında
THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama
Bakan Kocadan yeni açıklama... Bakan Kocadan yeni açıklama...
Kocaeli kartta önemli değişiklik Kocaeli kartta önemli değişiklik
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
İsmail Kahraman ın kalemin den Saddam Kerkük lü Türkmenleri nasıl katl etti

Haberi Oku