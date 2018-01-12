Sahil yenileniyor

GRANİT KÜP YOL VE BASKI BETON YOL
Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 900 metrekare granit küp taşyol, 3 bin metrekare baskı beton yol ve 90 metrekarelik kır lokantası işleri yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 2 adet kafeterya ve 1 adet büfede inşa ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla kefken sahili daha da donanımlı hala gelecek.
SAHİL DONATILARI YENİLENİYOR
Büyükşehir Belediyesi tatil dönemlerinde vatandaşların ilgi gösterdiği yerlerin inşasına özen gösteriyor. Proje kapsamında Kefken sahile japon tipi kamelya, ağaçlandırma, aydınlatma direkleri, otomatik sulama tesisatı, oturma bankları ve çöp kovası işleri gerçekleştirilecek. Ayrıca otopark, kafeterya, kırmızı yol ayrımı şeritleri, duş ve soyunma kabinleri yapılacak.