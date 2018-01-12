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Sahili yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi yaz dönemlerinde denizin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların ilgi odağı olan Kandıra Kefken sahillerini yeniliyor

Sahili yenileniyor

12 Ocak 2018 Cuma 11:15

Kandıra İlçesi Kefken Mahallesi, yaz mevsiminde Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden vatandaşların denize girmek için yoğun ilgi gösterdiği bir turizm beldesi olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde vatandaşların denize girmek için geldiği Kefken mahallesinde vatandaşların daha düzenli ve temiz bir çevrede yaşa bilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kefken deniz sahilinde yol, kafeterya ve ağaçlandırma gibi yenileme çalışmaları yapıyor.
 
GRANİT KÜP YOL VE BASKI BETON YOL

Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 900 metrekare granit küp taşyol, 3 bin metrekare baskı beton yol ve 90 metrekarelik kır lokantası işleri yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 2 adet kafeterya ve 1 adet büfede inşa ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla kefken sahili daha da donanımlı hala gelecek. 

 SAHİL DONATILARI YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tatil dönemlerinde vatandaşların ilgi gösterdiği yerlerin inşasına özen gösteriyor. Proje kapsamında Kefken sahile japon tipi kamelya, ağaçlandırma, aydınlatma direkleri, otomatik sulama tesisatı, oturma bankları ve çöp kovası işleri gerçekleştirilecek. Ayrıca otopark, kafeterya, kırmızı yol ayrımı şeritleri, duş ve soyunma kabinleri yapılacak.
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