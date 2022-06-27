GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahillerde 79 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçtiğimiz hafta 79 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Sahillerde 79 kişi boğulmaktan kurtarıldı

27 Haziran 2022 Pazartesi 14:08

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Büyükşehir ekipleri, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. KOSKEM geçtiğimiz hafta sahillerde 79 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.


SAHİLLER KOSKEM’E EMANET

Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veren KOSKEM ekipleri hafta sonu da dahil olmak üzere görev yapıyor. Geçtiğimiz hafta Cebeci’de 29, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 19, Kerpe’de 6, Sarısu’da 5, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 7 ve Bayramoğlu’nda 6 kişi olmak üzere toplam 79 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 8 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM ekipleri, göreve başladıkları 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 121 kişiyi boğulmaktan kurtardı.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TİSK'ten asgari ücret açıklaması TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Vali Yavuz'dan, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı Vali Yavuz'dan, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş...
Kandıra'da sahile 4 büyükbaş ölüsü vurdu Kandıra'da sahile 4 büyükbaş ölüsü vurdu
Motorine dev indirim geliyor! Motorine dev indirim geliyor!
Gebze’de Üst Geçitler Işıldıyor Gebze’de Üst Geçitler Işıldıyor
GTO, ‘TOBB 70.Yıl Kutlamaları’na Katıldı GTO, ‘TOBB 70.Yıl Kutlamaları’na Katıldı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

TİSK'ten asgari ücret açıklaması
TİSK'ten yapılan açıklamada "Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız"...

Haberi Oku