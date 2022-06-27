Sahillerde 79 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Büyükşehir ekipleri, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. KOSKEM geçtiğimiz hafta sahillerde 79 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.





SAHİLLER KOSKEM’E EMANET

Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veren KOSKEM ekipleri hafta sonu da dahil olmak üzere görev yapıyor. Geçtiğimiz hafta Cebeci’de 29, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 19, Kerpe’de 6, Sarısu’da 5, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 7 ve Bayramoğlu’nda 6 kişi olmak üzere toplam 79 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 8 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM ekipleri, göreve başladıkları 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 121 kişiyi boğulmaktan kurtardı.









