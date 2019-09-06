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Sahillerde yosun temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, sahillerden günlük ortalama 53 ton yosun toplandığı bildirildi.

Sahillerde yosun temizliği

06 Eylül 2019 Cuma 09:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, plajlarda vatandaşların sağlıklı bir şekilde denize girebilmelerinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, Kocaeli genelindeki tüm sahillerde temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulanarak, sadece Başiskele, Gölcük ve Karamürsel’den günlük 30 ton yosun toplandığı ifade edildi.

Kandıra, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci İkinci Etap, Bağırganlı sahillerinden 13,5 ton, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı’ndan 4 ton, Karamürsel Altın Kemer, Dereköy, Ereğli, Gölcük, Ulaşlı, İhsaniye, Başiskele Seymen Sahili’nden 30 ton ve Derince 60 Evler Sahili’nden 3 buçuk ton günlük ortalama yosun toplandığı belirtildi.

 Sahillerdeki yosun temizliğinin, yoğunluğa göre rutin bir şekilde devam edeceği bildirildi.



AA
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