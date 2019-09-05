banner429
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahillerden 53 ton yosun toplandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli sahillerinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları kapsamında günlük ortalama 53 ton yosun topladı.

Sahillerden 53 ton yosun toplandı

05 Eylül 2019 Perşembe 11:50

Kocaeli sahilleri, özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğunluğunu yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sahil ve plajlarda temiz bir çevrede vakit geçirebilmesi için yosun temizliklerini sürdürüyor. Sahil temizliği çalışmaları kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Kocaeli sahillerinden günlük ortalama 53 ton yosun topluyor.

 

BAŞİSKELE, GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL’DEN 30 TON TOPLANIYOR

Kocaeli genelindeki tüm sahillerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler; Kandıra, Darıca, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Derince ilçelerindeki sahillerden günlük ortalama 53 ton yosun topluyor. Yosun temizliği kapsamında Kandıra, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci İkinci Etap, Bağırganlı sahillerinden 13 buçuk ton, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı’ndan 4 ton, Karamürsel Altın Kemer, Dereköy, Ereğli, Gölcük, Ulaşlı, İhsaniye, Başiskele Seymen Sahili’nden 30 ton ve Derince 60 Evler Sahili’nden 3 buçuk ton günlük ortalama yosun toplanıyor.

 

YOSUN TEMİZLİĞİ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR

Sahil parklarında temiz bir görünüm ve plajlarda vatandaşların temiz bir şekilde denize girebilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki yosun temizliğini rutin bir şekilde yapıyor. Yosun temizliği bazı sahillerde her gün yapılırken bazı sahillerde de iki günde bir yapılıyor. Günlük hava koşullarına göre değişen günlük yosun miktarı, ekipler tarafından titizlikle temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi sahillerde yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarıyla vatandaşların temiz bir çevre de denize girebilmesini sağlamayı sürdürecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı film seti oldu Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı film...
Gebze’de Farkındalık Semineri Gebze’de Farkındalık Semineri
Gebze Eylül Meclisi tamam Gebze Eylül Meclisi tamam
3 Arkadaş Gebzede Defnedildi 3 Arkadaş Gebzede Defnedildi
Tır ile otomobil çarpıştı Tır ile otomobil çarpıştı
MECLİS TOPLANIYOR MECLİS TOPLANIYOR
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı...
Doğaseverlerin değişmez mekanı haline gelen Ormanya, BKM Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin rol aldığı...

Haberi Oku