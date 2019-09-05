Sahillerden 53 ton yosun toplandı

Kocaeli sahilleri, özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğunluğunu yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sahil ve plajlarda temiz bir çevrede vakit geçirebilmesi için yosun temizliklerini sürdürüyor. Sahil temizliği çalışmaları kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Kocaeli sahillerinden günlük ortalama 53 ton yosun topluyor.

BAŞİSKELE, GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL’DEN 30 TON TOPLANIYOR

Kocaeli genelindeki tüm sahillerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler; Kandıra, Darıca, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Derince ilçelerindeki sahillerden günlük ortalama 53 ton yosun topluyor. Yosun temizliği kapsamında Kandıra, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci İkinci Etap, Bağırganlı sahillerinden 13 buçuk ton, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı’ndan 4 ton, Karamürsel Altın Kemer, Dereköy, Ereğli, Gölcük, Ulaşlı, İhsaniye, Başiskele Seymen Sahili’nden 30 ton ve Derince 60 Evler Sahili’nden 3 buçuk ton günlük ortalama yosun toplanıyor.

YOSUN TEMİZLİĞİ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR

Sahil parklarında temiz bir görünüm ve plajlarda vatandaşların temiz bir şekilde denize girebilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki yosun temizliğini rutin bir şekilde yapıyor. Yosun temizliği bazı sahillerde her gün yapılırken bazı sahillerde de iki günde bir yapılıyor. Günlük hava koşullarına göre değişen günlük yosun miktarı, ekipler tarafından titizlikle temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi sahillerde yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarıyla vatandaşların temiz bir çevre de denize girebilmesini sağlamayı sürdürecek.