Şair Ataol behramoğlu'nu ağırladı

Modern Türk şiirinin en büyük isimlerinden Ataol Behramoğlu, lise öğrencileriyle söyleşi-dinleti tarzında bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Kültür Koleji Kurucusu ve Onursal Başkanı İnş.Yük.Müh. Fahamettin Akıngüç, İKEK Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akıngüç Över, Yönetim Kurulu Üyesi Lale Akıngüç, Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu ve okul yöneticileri Ataol Behramoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Kültür Koleji Fen Lisesinin organize ettiği etkinliğe katılım oldukça fazlaydı. Türkçe Bölümü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Şair-Yazar Ataol Behramoğlu şiirlerinden seçmeler okudu ve kendi öyküsünden anılar anlatarak şiirle olan dostluğunun geçmişine değindi.