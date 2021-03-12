‘Şair’ Gazi şehirlilerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ilk kez 2014 yılında sergilediği ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Şair" isimli oyun İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı nedeniyle Gazi ünvanlı Kurtuluş şehri Antep’te sahnelendi. Oyun Gaziantepliler tarafından ayakta alkışlandı.

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100’üncü yılı nedeniyle 2021 yılının 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına karar verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu kapsamda ilk kez 2014 yılında sahnelenen ve büyük beğeni toplayan "Şair" isimli oyununu yeniden sahneye taşıdı. Mehmet Sait Karaçorlu’nun kaleme aldığı oyun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep’te sahnelendi.

SEYİRCİYLE BULUŞMA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle Kocaeli Şehir Tiyatroları Gaziantep’e gitti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesinde seyirciyle buluşan oyunda salgın kuralları göz ardı edilmedi. Oyuna sınırlı sayıda davetli kabul edilirken, oyun başlamadan tüm davetlilerin ateşi ölçüldü ve HES kodları kontrol edildi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde seyirciyle buluşan oyunu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı izledi. Tek perdelik oyun Gaziantep seyircisi tarafından ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’ya teşekkür çiçeğini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül verdi.

“TAHİR BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Beğeni ile izlenen tiyatro oyunu hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ederim. Çok önemli bir haftadayız. Bu önemli haftada böylesine güzel bir oyunu Gazi şehirle buluşturduğumuz için çok mutluyum. Oyunu çok beğendim. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine sağlık. Ersoy hem şair hem de iffetin, hikmetin tek bir insanda nasıl barınabileceğini bizlere gösteren çok özel bir şahsiyet. Neslimizi yetiştirmek için de Ersoy, bize büyük bir güç ve ilham veriyor. Biz de buradan edindiğimiz ışıkla yolumuzu aydınlatarak yaşamımıza devam edeceğiz. Kültür ve sanatı birleştiriyoruz. Yükselen Gaziantep şehir tiyatrosu kurmaya karar verdik. Bu müjdeyi de buradan duyurmak istedim” diye konuştu.

“GÜZEL BİR OYUNDU”

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularını övgüler yağdıran Gaziantep Valisi Davut Gül, “Kocaeli büyükşehir Belediyesi’ni misafir eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Az sayıda bir kişiyle bu özel haftayı anmak istedik. Görmediğimiz bir pencereden Mehmet Akif Ersoy’un yaşamına nail olduk. İstiklal Marşı’nın hayata geçiriliş sürecine tanıklık ettik” ifadesini kullandı.

“SEYİRCİYLE BULUŞMAK BİZE İYİ GELDİ”

Gazi ünvanlı bir kentte seyirciyle buluşmak bize iyi geldi diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı; “12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunu layıkıyla temsil ettik. Çok güzel bir oyun oldu. Gaziantep seyircisi de oyunumuzu ayakta alkışladı. Seyirciyi özlemişiz, alkışları özlemişiz, sahneye bakan yüzleri görmeyi özlemişiz. Bu oyun bize çok iyi geldi. Umarım en kısa zamanda bu pandemi sürecini atlatırız. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaz aylarında açık havada oyunlarımız olacak. Bu sene çok ses getirecek bir oyun hazırlıyoruz. Adı Kılıçarslan. Türkiye’nin çok önemli tasarımcılarıyla çalışıyoruz. Biz seyircimizle buluşmak istiyoruz. Sabırsızlıkla o günleri bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

MİLLİ ŞAİR’İN HAYATI

Mehmet Sait Karaçorlu’nun kaleme aldığı oyun büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, mücadelelerini ve hayallerini anlatıyor. Mehmet Akif’in çocukluğu, yaşadığı yokluk ve milli şairliğe kadar uzanan yaşamından kesitlerin yer aldığı oyunun yönetmenliğini Bora Seçkin, yönetmen yardımcılığını da Emel Pala üstleniyor. Bülent Baytar, Serhat Güzel ve Tarık Keskiner’in rol aldığı oyunda dekor ve kostüm tasarımda Mehmet Emin Kaplan, dramaturgda Sevil Koç, ışık tasarımda Fatih Mehmet Haroğlu, müzikte Ali Otyam, ses tasarımda İlker Sevüker, görsel tasarımda Serkan Aktü, görev alıyor.













