Sakarya Meydan Muharebesi Belgeseli görücüye çıkıyor

Türk Basının usta isimlerinden Devri Alem Belgesel Programı Yapımcısı İsmail Kahraman, İç İşleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı iş birliğiyle, iki yıllık bir çalışmayla hazırlanan Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli bu akşam düzenlenecek galayla izleyiciyle buluşuyor.

DEVRI Alem Belgesel Programı Yapımcısı İsmail Kahraman tarafından hazırlanan “Gordion’un Düğümü-Sakarya Meydan Muharebesi” Belgeseli bugün düzenlenecek Gala gecesiyle izleyiciyle buluşacak. Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman’ın hazırlayıp sunduğu Devri Alem Belgesel Programı, AGRT ve İç İşleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı, iş birliğiyle hazırlanan, tarihimize ışık tutan Sakarya Meydan Muharebesi Belgeseli ilk kez kamuoyuyla buluşacak. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Belgesel, tarihe not düşüp zamana

noterlik yapmanın yanı sıra bilinmeyenleri de ortaya çıkardı.

BÜYÜK TAARRUZ’A GİDEN YOLDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ

Türk tarihinde büyük önem taşıyan Sakarya Meydan Muharebesi, 30 Ağustos’a giden yolda en önemli kilometre taşlarından birisi. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe geçen “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.”sözünü de Sakarya Meydan Muharebesi’nde söylemişti. 1921 yılında

gerçekleşen ve tarihin en uzun savaşlarından birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi’nde 1922’de gerçekleşen Büyük Taarruz’a giden yolda en önemli dönüm noktasıydı. Sakarya Meydan Muharebesi’nde elde edilen zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Mücadelesi’nde Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasında ve dün kutladığımız 30 Ağustos’un gerçekleşmesinde büyük rol oynamıştı.

İKİ YIL SÜREN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Sakarya Meydan Muharebesi için insanüstü bir gayretle çalışma gerçekleştiren, bu kapsamda Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçelerine defalarca giderek günler süren çekimler gerçekleştiren Devri Alem ekibi, kültür ve medeniyet

tarihimize eşsiz bir eser kazandırdı. Zaferler tarihimizin mihenk taşlarından olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapıldığı Mangal Dağı Bölgesi’nin Tarihi Milli Park olmasına öncülük eden ve bölgeyi koruma altına aldıran Devri Alem ekibi, kapsamlı çalışmanın ürünü olan Belgeseli, kamuoyuyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

SAKARYA ZAFERİ’NİN ÖNEMİ ANLATILDI

AGRT tarafından “Sakarya Meydan Muhaberesinin önemi ve şehitliklerin tanıtılması” adıyla başlatılan Sosyal sorumluluk Projesi İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından desteklendi. Proje kapsamında Şehitliklere gençler tarafından fidan dikilirken, bir çok eğitim kurumlarında konferanslar ve seminerler

düzenlendi. Polatlı Belediyesi iş birliğiyle geniş çaplı bir panel düzenlendi, fotoğraf sergileri açıldı. Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin önemini anlatmak için TV’lerde canlı yayınlar düzenlenirken, Bu kapsamda geniş çaplı bir çalışma yapılarak, uzun uğraşlar sonucu Belgesel çekildi. Hazırlanan Belgeselin TRT tarafından ekranlarda

izleyiciye sunulması kararı alındı.







EYÜPSULTAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GALA GECESİ

Eyüp Belediyesi tarafından organize edilen, “Gordion’un düğümü-Sakarya Meydan Muharebesi”Belgeseli Gala Gecesi, bu akşam saat 19.30’da Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek kokteyl ile başlayacak ve saat 20.00’de Belgesel gösterimine geçilecek. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın

hazırlanan Belgeselden dolayı Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman’a

teşekkürlerini sunarken, Kahraman da tarihe olan vefa borcumuzu ödeme ve geçmişi unutmama adına

önemli bir eseri daha kültürümüze kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.