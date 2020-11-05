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Sakarya Meydan Muharebesi Şehitliklerini Tanıttık

5 Kasım 2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından “Sakarya Meydan Muharebesi Belgesel gösterimi ve şehitliklerin gençlere tanıtılması “ konulu toplantımız büyük ilgi gördü. Toplantının onur konuğu Emekli Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Necdet Özel Paşa oldu. Programa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Meydan Muharebesi Şehitliklerini Tanıttık

05 Kasım 2020 Perşembe 09:16

Avrasya Gazeteciler Derneği devam ediyor
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sakarya Meydan Muharebesi belgesel gösteriminin onur konuğu Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Paşa önemli bir konuşma yaptı.
5 Kasım 2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından “Sakarya Meydan Muharebesi Belgesel gösterimi ve şehitliklerin gençlere tanıtılması “ konulu toplantımız büyük ilgi gördü. Toplantının onur konuğu Emekli Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Necdet Özel Paşa oldu. Programa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Yıldırım Beyazıt Ünüversitesi öğretim üyelerinden Emekli Yüzbaşı Doç dr. Sayim Türkmen Sakarya Meydan Muharebesinin önemi konusunda öğrencilere bilgi verip. www.sakaryazaferi.com sitesindeki bilgilerin önemli bir kaynak olduğunu açıkladı
Belgesel Sinevizyon İzlendi
Avrasya Gazeteciler derneğinin organizasyonu Sakarya Meydan Muharebesi tarihi Millipark müdürlüğünün ev sahipliğinde Sayim Türkmen Bey`in başkanlığında Yıldırım Beyazıt öğrencilerinin şehitlik ziyareti ve fidan dikme belgesel sinevizyonu izlendi.
Belgesel Nasıl Hazırlandı
Gordion’un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgeselinin yapımcı ve yönetmeni olarak davetliler ve öğrencilere Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli ile ilgili bilgiler verdim.
Daha sonra Gordion’un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgeselimizin öğrenci gösterimi gerçekleşti. Belgeseli www.sakaryazaferi.com sitemizden izleyebilirsiniz
Onur Konuğumuz Necdet Paşa
Toplantının onur konuğu olarak davetliler ve öğrencilere bir konuşma yapan 28. Genelkurmay Başkanı sayın Org. Necdet Özel Paşa tarih bilincinin önemine vurgu yaparak gençler tarih bilinci ile yetişmeli, belgeseller tarih ve kültür bilinci için çok önemlidir diyen Necdet Paşa Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin sebep ve sonuçlarını herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.
Plaket Ve Kitap Takdimi
Program sonunda belgeselin çekimine katkılarından dolayı Avrasya gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği www.agrt.net tarafından hazırlanan teşekkür plaketini Genelkurmay başkanı Org. Necdet Özel tarafından Doç. Dr. Sayim Türkman’a verdi. Necdet özel Paşa’ya tarafımızdan hatırlanıp basılan kitap ve belgesellerimizden hediye ettik
Bugün anlamlı ve önemli bir toplantıyı gerçekleştirmenin gönül huzuru içinde hızlı trenle Gebze’ye döndük.










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