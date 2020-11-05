Sakarya Meydan Muharebesi Şehitliklerini Tanıttık

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sakarya Meydan Muharebesi belgesel gösteriminin onur konuğu Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Paşa önemli bir konuşma yaptı.

5 Kasım 2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından “Sakarya Meydan Muharebesi Belgesel gösterimi ve şehitliklerin gençlere tanıtılması “ konulu toplantımız büyük ilgi gördü. Toplantının onur konuğu Emekli Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Necdet Özel Paşa oldu. Programa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

www.sakaryazaferi.com Yıldırım Beyazıt Ünüversitesi öğretim üyelerinden Emekli Yüzbaşı Doç dr. Sayim Türkmen Sakarya Meydan Muharebesinin önemi konusunda öğrencilere bilgi verip.sitesindeki bilgilerin önemli bir kaynak olduğunu açıkladı

Belgesel Sinevizyon İzlendi

Avrasya Gazeteciler derneğinin organizasyonu Sakarya Meydan Muharebesi tarihi Millipark müdürlüğünün ev sahipliğinde Sayim Türkmen Bey`in başkanlığında Yıldırım Beyazıt öğrencilerinin şehitlik ziyareti ve fidan dikme belgesel sinevizyonu izlendi.

Belgesel Nasıl Hazırlandı

Gordion’un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgeselinin yapımcı ve yönetmeni olarak davetliler ve öğrencilere Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli ile ilgili bilgiler verdim.

www.sakaryazaferi.com Daha sonra Gordion’un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgeselimizin öğrenci gösterimi gerçekleşti. Belgeselisitemizden izleyebilirsiniz

Onur Konuğumuz Necdet Paşa

Toplantının onur konuğu olarak davetliler ve öğrencilere bir konuşma yapan 28. Genelkurmay Başkanı sayın Org. Necdet Özel Paşa tarih bilincinin önemine vurgu yaparak gençler tarih bilinci ile yetişmeli, belgeseller tarih ve kültür bilinci için çok önemlidir diyen Necdet Paşa Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin sebep ve sonuçlarını herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

Plaket Ve Kitap Takdimi

www.agrt.net Program sonunda belgeselin çekimine katkılarından dolayı Avrasya gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneğitarafından hazırlanan teşekkür plaketini Genelkurmay başkanı Org. Necdet Özel tarafından Doç. Dr. Sayim Türkman’a verdi. Necdet özel Paşa’ya tarafımızdan hatırlanıp basılan kitap ve belgesellerimizden hediye ettik