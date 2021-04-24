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Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Fotoğraf Sergisi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın İKTAV kütüphanesine gelen tarihçi yazar Ramazan Akbaş ile Sakarya Meydan Muharebesi sergisi.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Fotoğraf Sergisi

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:52


İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İktav kütüphanemizde 23 Nisan bayramı dolayısı ile açtığımız sergiyi Gebze gazetesi ve Devri Alem tv olarak canlı yayınlayarak tarih bilinci oluşmasına vesile olduk .

Sakarya meydan muharebesi ile ilgili hazırladığımız belgesel
Tarihçi Yazar Ramazan Akbaş'tan Açıklama
23 Nisan ulusal eğemenlik ve çocuk bayramı dolayısı İle İktav Araştırma merkezi www.iktav.com kütüphanemizde Sakarya meydan muharebesi tarihi fotoğraflar sergisini ziyaret eden Tarihçi yazar Ramazan Akbaş Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı ve Kafkas Cephesi kop savunması ile ilgili yazdığı kitabı hediye etti .

Sakarya Zaferi tarihi fotoğraflar sergisi canlı yayın linki https://fb.watch/52TsUnHFmJ/












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