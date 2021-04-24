Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Fotoğraf Sergisi

Tarihçi Yazar Ramazan Akbaş'tan Açıklama

23 Nisan ulusal eğemenlik ve çocuk bayramı dolayısı İle İktav Araştırma merkezikütüphanemizde Sakarya meydan muharebesi tarihi fotoğraflar sergisini ziyaret eden Tarihçi yazar Ramazan Akbaş Gebze gazetesicanlı yayınında önemli açıklamalar yaptı ve Kafkas Cephesi kop savunması ile ilgili yazdığı kitabı hediye etti .