Sakarya Nehrimiz Yok Oluyor

Sakarya Zaferine Adını Veren Nehrimiz Yok Oluyor



Çevre Bakanı Murat Kurum , Sakarya zaferi’nin 100.yılı anısına Sakarya Nehrindeki Çevre Katliamını durdurup 2021 yılını Sakarya Nehri yılı ilan etmeli.



Sakarya nehri ile ilgili , yıllardan beri araştırma yapıp belgesel çeken , Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili çok önemli Sosyal sorumluluk projelerini başarı ile yürüten araştırmacı gazeteci ve Devri Alem Belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü Sakarya / Karasu ilçesinde araştırma yapıp belgesel çekti.

İsmail kahramanın belgeselcinin not defteri köşesinde hazırlayıp belgesel haber ajansı üzerinden kamuoyu ile paylaştığı makale ve canlı yayınları sizlerle paylaşıyoruz.



https://www.facebook.com/

belgeselciismail/videos/

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https://www.facebook.com/

gebzeningazetesi/videos/

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Sakarya Nehrin Karadeniz’e Döküldüğü Yer



Korona vebası salgını günlerin de suyun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Dünya ülkeleri hala temiz su ve gıda için mücadele ediyor . Korona vebasının ilk günlerin de marketlere saldırdık gıda ve su stokladık. Petrol fiyatları yerlerde süründü.

Türkiye’nin en önemli nehirlerinden birisi olan Sakarya nehri ile ilgili yıllardan beri araştırma yapıp belgesel çekiyorum yaptığım tüm araştırmaları da kamuoyu ile paylaşıyorum .

Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü Karasu ilçesine ilk kez 1980 yılın da gidip görmüştüm yıllar için de birkaç kez bölgeye gidip araştırma ve belgesel çekme imkanım oldu .

Son olarak 6 Ekim 2020 günü bir kez daha Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü Karasu ilçesinde araştırma yapıp belgesel çektim.

Karasu kaymakamını makamın da ziyaret edip belgesel çekimlerim ile ilgili bilgi verip bölge halkından bilgiler aldım.

Karasu Belediyesi yetkilileriyle görüşüp Sakarya nehri’nin denize döküldüğü bölgede yapılan kültür ve sanat festivalleri hakkında da bilgiler verdiler.

Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü bölge gerçekten etkileyici asırlık Çınar ağaçları olan bölge muhteşem bir tabloyu andırıyor. Ancak nehir kenarındaki derme çatma barakalar çarpık yapılaşma ve nehrin Karadeniz’e döküldüğü noktaya yapılan Balıkçı barınağı ve mendirek inşaatı üzücü . Bölge birinci derecede sit alanı olması gerekirken betonlaşma hızla devam ediyor.

Sakarya nehrin de gelecekte yaşanılacak sel felaketi ve Karadeniz’in azgın dalgaları düşünülmeden yapılan çalışmalara çok üzüldüm . Giresun da yaşanan son sel felaketinden hiç ders ve ibret alınmamış . Gerçekten yazık .

Karasu balıkçılarının doğal limanı olmuş Sakarya Nehri havzasına devletimiz sahip çıkıp balıkçı esnaflarımıza başka bir yerde modern balıkçı barınağı yapmalı.

Sakarya nehrine atılan evsel ve sanayi atıkları erozyon ve diğer etkiler yüzünden sakarya nehri can çekişiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sakarya meydan muharebesi zaferinin 100. Yılını kutlamaya hazırlandığımız 2021 yılını Sakarya nehri yılı ilan ederek Sakarya nehrindeki çevre katliamını önlemeli . Sakarya Zaferi ile ilgili ayrıntılı bilgiye

www.sakaryazaferi.com

sayfamızdan alabilirsiniz .

Geçtiğimiz aylarda bir önceki Sakarya Valisi olan Ahmet Hamdi Nayir Beyle Sakarya Geyve ilçesinde Sakarya nehri kenarında devri alem

www.devrialem.tv

olarak belgesel çekimi yapmıştım. Vali Beyle yaptığımız belgesel çekimini sizlerle paylaşıyorum .



https://www.gazetegebze.com.

tr/makale/amp/995



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Sakarya Nehri ile İlgili daha önce belgeselcinin not defterinde yazdığım makaleler

Sakarya nehrindeki Çevre katliamı durdurulmalı



http://www.gebzegazetesi.com/

m/?id=2340&t=makale



Türk zaferler tarihinin canlı şahidi, Üç bin yıllık Frigya Vadisi, Gordion, Yassıhöyük uygarlığından Osmanlı'nın kuruluşuna ve Kurtuluş savaşımızın başlangıç destanı Sakarya Meydan Muharebesine canlı şahitlik yapan Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı, tarla sulamak için kontrolsüzce suları çekildiği için kurumaya başlamış, yer yer bataklık olmuş durumda.

Daha önce

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

de konuyu gündeme getirmiştim. Ne yazık ki bu sıkıntı hala çözülemedi ve Sakarya Nehri çevre felaketine kurban gidiyor. Bir an önce devlet yetkilileri bu soruna el atmalı ve çözüm yolları aranmalıdır.



Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Sakarya Meydan Muharebesi etkinliklerinde, çevre felaketine bir kez daha şahit olmanın üzüntüsünü yaşadım. Konuyla ilgili daha önce yazdığım yazıyı sizlerle bir kez daha paylaşıyorum



TARİHİ GÖREVE DAVET EDİYORUM



İçinden tarih akan nehir Sakarya’da ki çevre katliamı Kültür ve Medeniyet coğrafyası bilinmeden, tarih anlaşılmaz. Tarihi coğrafyamızda ırmakların nehirlerin dağ ve ovaların ayrı bir anlamı vardır.Dünya coğrafyasını gezdiğimizde her medeniyetin kültür ve tarihinin sindiği ırmaklar, dağlar, yaylalar çıkar karşınıza. Ünlü şair ve düşünür Yahya Kemal Beyatlı "Türkün gönlünde dağ varsa balkan, nehir varsa Tuna'dır" diyerek bizlere coğrafyamızın hakikatini yansıtmaktadır. Osmanlı coğrafyasının sınır çizgisini tarihçiler, Nil nehrinden, Tuna nehrine diye tanımlarlar. Tuna nehrinin Osmanlı tarihindeki yeri çok farklıdır. Bu konuda ilginç ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen meraklı okurlarım, yazmış olduğum ''TUNADAN BİR TARİH AKAR'' kitap ve belgeselle Tuna nehrinin doğduğu Almanya'dan, Karadeniz'e döküldüğü Ukrayna'ya kadar birçok coğrafyanın bilgisini elde edebilirler .

www.belgeselyayincilik.com