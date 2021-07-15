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Sakarya Nehrinin Karadenize Döküldüğü Adapazarı Karasuda Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın öncülüğünde çekilen belgeselimizi Devri Alem youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz

Sakarya Nehrinin Karadenize Döküldüğü Adapazarı Karasuda Devri Alem

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:58

Belgeselimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  https://www.youtube.com/watch?v=zZNEL9koOsM

Ülkemizdeki en büyük nehirler Kızılırmak ve Fırat nehridir. Sakarya nehri uzunluk bakımından üçüncü büyük nehirdir. Sakarya nehri ülkemiz açısından birçok önemi özelliklere sahip bir nehirdir.

 Sakarya Nehri Nerede?

 Sakarya ülkemizde önemli bir yere sahip olan akarsularımızdan birisidir. Sakarya nehri başlangıç noktası Eskişehir ilimizin Çifteler ilçesindeki Dikmen Köyü olarak kabul edilir. Bu köyün yakınından geçen Seydi Çayı ile Dedemözü Deresinin birleşmesi ile akarsu Sakarya Nehri olarak adlandırılmıştır.

 Sakarya Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

 Sakarya nehri Afyon ilinin Bayat yaylasından ve Eskişehir ilinin Dikmen köyünden başlamaktadır.

 Ülkemizde birçok yerden geçerek Sakarya ilimizin Karasu ilçesi sahilinden Karadeniz'e dökülmektedir. Sakarya nehrinin antik çağdaki ismi ise Sangarios'tur.
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