Sakarya Nehri'nin Kaynağı Eskişehir Çiftelerde Devri Alem

Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde çekilen Sakarya nehri ile ilgili görüntüler.



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Sakarya ülkemizde önemli bir yere sahip olan akarsularımızdan birisidir. Sakarya nehri başlangıç noktası Eskişehir ilimizin Çifteler ilçesindeki Dikmen Köyü olarak kabul edilir. Bu köyün yakınından geçen Seydi Çayı ile Dedemözü Deresinin birleşmesi ile akarsu Sakarya Nehri olarak adlandırılmıştır.