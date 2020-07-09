banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sakarya'da bir patlama daha: Şehit askerlerimiz var!

Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Yenikent Devlet Hastanesine getirildi.

Sakarya'da bir patlama daha: Şehit askerlerimiz var!

09 Temmuz 2020 Perşembe 15:38

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada fabrikanın zarar görmeyen noktalarındaki patlayıcıların bugün kamyonlarla başka bir alana taşınması esnasında 11.35 sıralarında Taşkısığı mevkisinde patlayıcının taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Meydana gelen patlama neticesinde Sakarya AFAD 2 araç ve 14 personel, 9 ambulans ve 1 UMKE ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü 2 su tankeri, 1 arazöz ve 1 müdahale aracı, itfaiye 5 ekip ve jandarma ekipleri patlamanın meydana geldiği noktaya sevk edildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çakmak “Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından birisidir” Çakmak “Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından...
İzmit’te 2 saatte metrekareye 62 kg yağış düştü İzmit’te 2 saatte metrekareye 62 kg yağış düştü
Kocaeli'de sahile vuran varilde inceleme başlatıldı Kocaeli'de sahile vuran varilde inceleme başlatıldı
Gebze'de yanan otomobilde hasar oluştu Gebze'de yanan otomobilde hasar oluştu
Kütüphane ziyaretleri 3 ilçeyle devam etti Kütüphane ziyaretleri 3 ilçeyle devam etti
Gebze'de iş yeri yangını Gebze'de iş yeri yangını
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çakmak “Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından...
İzmit ilçe Eseler Mahallesi’nde bulunan cami için düzenlenen temel atma törenine katılan Başkan Vekili...

Haberi Oku