Salgın Döneminde Anneler İçin Çevrimiçi Egzersiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ‘Anne Şehir’ projesi salgın süresinde annelerin yanında olmaya devam ediyor. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplum için yapılan proje kapsamında, evlerinden çıkamayan anneler için çevrimiçi spor egzersizleri başladı.

ÇEVRİMİÇİ EGZERSİZ

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında salgının başladığı ilk günden itibaren anneler için çeşitli etkinlikler yapılmıştı. Sosyal medya kanallarından Covid-19 ile ilgili bilgilendirme videoları başta olmak üzere birçok konuda destek verilmişti. Kadınlara desteği daha etkili bir şekilde devam ettirmek için ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında çevrimiçi spor egzersizlerine başlandı.

ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE

Günün belirli saatlerinde verilen çevrimiçi spor egzersizlerine katılmak için sayfanın sonundaki katılım formunu doldurmak yeterli. Formu doldurup kayıt olan katılımcılar için gruplar oluşturuluyor. Kişilerin fiziksel özelliklerine göre oluşturulan gruplara özel olarak hazırlanan egzersiz planıyla antrenörler eşliğinde pilates ve aerobik egzersizleri yaptırılıyor. 7 Aralık tarihinde 464 katılımcı ile başlayan çevrimiçi egzersizler, sabahları ve akşamları 3’er saat olarak yaptırılıyor.

KATILIM FORMU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir sağlıklı yaşam projesi katılım formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY74wEHEEB5gfSkl1PpYpRYhsceOMkv9oY-OC1YfHSv2ZATQ/viewform

























