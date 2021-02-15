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Salgın Döneminde Eve Kapanan Emekli Lokman Amca İki Kur'an-ı Kerim Yazdı

- Lokman Arslan: - "Kur'an-ı Kerim ile zaman geçirdiğim için pandemi döneminin nasıl geçtiğini anlamadım. Evde en güzel meşgale, Kur'an-ı Kerim. Okusan, yazsan, amel etsen, ilimlerini yapsan sevap" KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki işçi emeklisi Lokman Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde boş vaktini değerlendirmek amacıyla el yazması iki Kur'an-ı Kerim yazdı.

Salgın Döneminde Eve Kapanan Emekli Lokman Amca İki Kur'an-ı Kerim Yazdı

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:12

Hat dersi almamasına rağmen Kur'an-ı Kerim sevgisi nedeniyle el yazısını geliştiren işçi emeklisi Lokman Arslan (70), Kovid-19 salgını sürecinde 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş vaktini değerlendirmek için evinin alt katındaki odada Kur'an-ı Kerim yazmaya başladı.

Daha önce de farklı yıllarda 6 Kur'an-ı Kerim bitiren Arslan, salgın döneminde el yazısıyla her gün 10 sayfa yazarak 4 ayda iki kutsal kitabı kaleme döktü.

Bir daha yazmayı düşünmemesine rağmen yeniden Kur'an-ı Kerim bitirmenin sevincini yaşayan Arslan, yazdığı son kitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

- "Evde en güzel meşgale, Kur'an-ı Kerim"

İşçi emeklisi Lokman Arslan, AA muhabirine, hattat olmadığını, Kur'an-ı Kerim ilimlerini çok sevdiğini, bu alanda eğitim verirken yazısının güzelleştiğini belirterek, ilk Kur'an-ı Kerim'i 1989 yılında yazdığını anlattı. 

Arslan, daha önce 6 Kur'an-ı Kerim yazdığını anımsatarak, "Talebelerimin hepsi bu işten zevk alıyor. Amatörce bu işi yapıyoruz, hoca değiliz. Pandemi döneminde Kur'an-ı Kerim yazmaya başladım. Boş vakti değerlendirmek istedim. Zamanımı bu şekilde değerlendirdiğim için çok mutluyum. Oturacak mıyız, canımız mı sıkılacak? Kur'an-ı Kerim ile zaman geçirdiğim için pandemi döneminin nasıl geçtiğini anlamadım. Evde en güzel meşgale, Kur'an-ı Kerim. Okusan, yazsan, amel etsen, ilimlerini yapsan sevap." ifadelerini kullandı. 

Yazdığı bir Kur'an-ı Kerim'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiğini, son yazdığını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini dile getiren Arslan, "Kendisini seviyoruz, Sağlık Bakanımızı da hepsini de seviyoruz." dedi.

Arslan, her gün 10 sayfa yazarak 2 ayda bir Kur'an-ı Kerim bitirdiğini belirterek, sevabını şehitlerin ruhlarına armağan ettiğini kaydetti. 






















AA
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