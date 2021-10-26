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Samanlı Dağları'nın Eteklerinde Yetiştirdikleri Zeytinleri Elle Toplayarak Sofralara Ulaştırıyorlar

- Zeytin üreticisi Bekir Viran: - "Geçen yıl 27 ton zeytin elde ettim. Bu yıl 10-12 ton zeytin elde edeceğimi tahmin ediyorum"

Samanlı Dağları'nın Eteklerinde Yetiştirdikleri Zeytinleri Elle Toplayarak Sofralara Ulaştırıyorlar

26 Ekim 2021 Salı 10:19


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Samanlı Dağları'nın eteklerinde zeytin yetiştiren Bekir ve İlkay Viran çifti, elle topladıkları zeytinleri kaliteli şekilde sofralara ulaştırıyor.

Karamürsel'de Samanlı Dağları'nın eteklerinde bulunan bahçelerde zeytin hasadına başlandı. Burada üretim yapan Viran çifti, zeytinleri işçilerle tek tek toplayarak bellerine bağladıkları Karamürsel sepetlerine dolduruyor.

Ürünlerinin zarar görmemesi için büyük zahmet çeken çift, iri meyvesi, küçük çekirdeği ve ince kabuğuyla dikkati çeken Samanlı zeytinlerini kaliteli şekilde müşterilerine sunuyor.

Bekir Viran (54), AA muhabirine, Samanlı zeytininin iklim açısından seçici olduğunu, yalnızca ilçe sınırlarında yüksek verim elde edildiğini, diğer yerlerde kalitesi ve veriminin düştüğünü dile getirdi.

- "Bu yıl 10-12 ton zeytin elde edeceğim"

Yeşil ve siyah sofralık olarak değerlendirilen Samanlı zeytininden yüksek kalitede yağ elde ettiklerini söyleyen Viran, şöyle konuştu:

"Diğer zeytinler 6 kilogramda 1 litre yağ verirken, Samanlı zeytininin 4 kilogramından 1 litre yağ elde ediliyor. Karamürsel bağlarında, bahçelerinde yüzde 80 Samanlı zeytini yetiştirilir. Meyve verimi güzeldir, bakımında da fazla bir şey istemez. Toplamda 35 dönüm bahçede geçen yıl zeytin rekoltesi yüksekti, bu yıl bu nedenle ağaçlar yorgun, zeytin seyrek ve az. Geçen yıl 27 ton zeytin elde ettim. Bu yıl 10-12 ton zeytin elde edeceğimi tahmin ediyorum. Yeşil, kızıl ve siyah olarak altı boy zeytin yapıyorum. Bu yıl zeytinyağı geçen yıldan az ama zeytin iri olduğu için kalite bakımından daha yüksek olacak."

Viran, geçen yıl 3 ton zeytinyağı çıkardıklarını, bu yıl 1-15 ton elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Zeytinden hemen yağ çıkarılması durumunda kalitesinin daha fazla olacağını vurgulayan Viran, "Zeytini bekletirseniz zeytinyağının kalitesi de düşer. Bir de soğuk sıkım dediğimiz faktör vardır. Soğuk sıkımında da kalite yüksek olur. Ama onun da verimi düşük olur, bu nedenle tercih edilmez." dedi.

Eşi İlkay Viran (48) da bahçesinde asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğunu belirterek, işçilerle zeytin toplamayı sevdiğini söyledi.





















AA
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