Şamdan Olimpiyatlara Göz Kırpıyor

Dünya Karate Federasyonu’nun düzenlediği ve kategorilerinde dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabına 85 Ülkeden 1200’ü aşkın sporcu katıldı. Oldukça yoğun katılımıyla adeta bir Dünya Şampiyonasını andıran Premier Lig İstanbul etabında Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, fırtına gibi esti. Milli Takım adına mücadele eden başarılı sporcu, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

MUHTEŞEM BİR TURNUVA OLDU

Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan Milli Sporcumuz Eray Şamdan, ilk turda İranlı rakibini eledikten sonra, ikinci turda dünyanın en iyi sporcularından biri kabul edilen Özbek rakibini 2-0 geçerek üçüncü tura geldi. Üçüncü turda Kolombiyalı rakibini de mağlup eden genç sporcumuz, dördüncü maçında bir başka İranlı rakibini mağlup ederek adını grup finaline yazdırdı. Grup finalinde de Rus rakibini 4-1 mağlup eden Milli Sporcumuz Finale yükseldi. Ardından Türkiye için muhteşem bir final yaşandı. Büyük Erkekler 60 kilogramın Türkiye’de ki en iyi iki ismi Eray Şamdan ve Aykut Kaya izleyenlere bir hayli keyif veren bir finale imza attılar. Milli sporcumuz 3-2 kaybederek Gümüş madalyanın sahibi oldu.

HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

Geçtiğimiz hafta da Akdeniz Şampiyonası için Fas’da tatamiye çıkan ve bronz madalyanın sahibi olan Eray Şamdan, böylelikle bir hafta da ülkemize ve Darıca’ya 2 Uluslararası madalya daha kazandırmış oldu. Zorlu turnuvada milli Sporcumuzu bir an bile yalnız bırakmayan Teknik Direktör Adnan Şamdan, her geçen gün teknik kapasiteyi daha da yukarıya çektiklerini belirterek, Dünya Şampiyonası için en iyi şekilde hazırlandıklarını açıkladı. Premier Lig müsabakalarının 2020 Tokyo Olimpiyatları için önem taşıdığını dile getiren Şamdan, en büyük hedeflerinin Olimpiyatlara katılma hakkı olduğunu söyledi. Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk’e teşekkür ederek, verdikleri emekleri boşa çıkarmayacaklarını söyledi.