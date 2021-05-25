Şamdan’a Darıca’da Şampiyonlara Yakışan Karşılama

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü formasıyla büyük başarılara imza atan Milli Karateci Eray Şamdan, hafta sonu gerçekleşen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 7. Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU

Bay şampiyon lakaplı Eray Şamdan, turnuvanın ardından memleketine dönerken Darıca Belediyesi, başarılı sporcuyu şampiyonlara yaraşır bir şekilde karşıladı. Üstü açık otobüsle Avrupa Şampiyonu sporcuyu evinden alan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yönetimi ve sporcular, Eray Şamdan’la birlikte şehir turu attılar. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ve milli sporcunun babası ve antrenörü Adnan Şamdan da şehir turunda yer alarak Darıcalıları selamladılar.

BAŞKAN BIYIK ÇİÇEKLE KARŞILADI

Şehir turunun ardından üstü açık otobüs Darıca Belediyesi önüne gelirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan ve kafileyi kapıda çiçekle karşıladı. Daha sonra makamında Şamdan ve beraberindeki heyeti ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Eray kardeşimizin başarısıyla bir kez daha gurur duyduk. Altın madalya kazanan ve İstiklal Marşımızı okutan Eray Şamdan’ı tebrik ediyorum. Bizler Darıca Belediyesi olarak her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yolun sonunda olimpiyatlarda da ilçemizi ve ülkemizi temsil ederek madalya kazanacak” diye konuştu.

















