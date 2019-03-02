banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Samimiyetle ve gayretle çalışıp başarıyoruz”

AK Parti Körfez İlçe seçim koordinasyon merkezi programları kapsamında meclis üyesi aday adayları ile seçim çalışmaları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ta katıldı.

'Samimiyetle ve gayretle çalışıp başarıyoruz”

02 Mart 2019 Cumartesi 09:04

31 Mart yerel seçim çalışmalarının değerlendirildiği Çınar Park Otel’de düzenlenen toplantıya; AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, önceki dönem AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Cumhur İttifakı ve AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile belediye meclis üyeliğine müracaat eden aday adayları katıldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna her işlerini istişare ile yaptıklarını, bunun en önemli metotları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu davanın her zaman ve her seçimde başarı dolu, hizmetlerle dolu dönemler geçirdiğinin altını çizen Şener Söğüt, “31 Mart yerel seçimlerimizde de başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğime bu birlik ve beraberliği gördükçe daha da inanıyorum. Hepimizin tek bir gayesi var. O da bu halka, hemşerilerimize, Körfezimize neler katabiliriz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin girdiği her seçimden zaferle çıktığını söyleyen Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Teşkilatlarımızın hep iyi niyetle, samimiyetle, gayretle ve uyum içerisinde çalıştığı için başarı bize nasip oluyor. Bunu muhalefet yapamadığı için her seçimden sonra hangi mazereti üretirizin çalışmasını yapıyor. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Biz bu prensibe inandığımız için mazeret üretmiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde de Allah’ın izni, halkımızın desteği ile çok güzel bir sonuç alacağız” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’ ‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Millet İttifakından Esnaf Turu Millet İttifakından Esnaf Turu
Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri
Perşembe günü verilmeye başlanacak! Perşembe günü verilmeye başlanacak!
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı! Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!
Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Tatlıkuyu Mahallesi Muhtar Adayı Hacı Yıldırım adaylık sürecini ve mahallesinin sorunlarını anlattı....

Haberi Oku