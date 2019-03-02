“Samimiyetle ve gayretle çalışıp başarıyoruz”

31 Mart yerel seçim çalışmalarının değerlendirildiği Çınar Park Otel’de düzenlenen toplantıya; AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, önceki dönem AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Cumhur İttifakı ve AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile belediye meclis üyeliğine müracaat eden aday adayları katıldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna her işlerini istişare ile yaptıklarını, bunun en önemli metotları olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu davanın her zaman ve her seçimde başarı dolu, hizmetlerle dolu dönemler geçirdiğinin altını çizen Şener Söğüt, “31 Mart yerel seçimlerimizde de başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğime bu birlik ve beraberliği gördükçe daha da inanıyorum. Hepimizin tek bir gayesi var. O da bu halka, hemşerilerimize, Körfezimize neler katabiliriz” ifadelerini kullandı.



AK Parti’nin girdiği her seçimden zaferle çıktığını söyleyen Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Teşkilatlarımızın hep iyi niyetle, samimiyetle, gayretle ve uyum içerisinde çalıştığı için başarı bize nasip oluyor. Bunu muhalefet yapamadığı için her seçimden sonra hangi mazereti üretirizin çalışmasını yapıyor. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Biz bu prensibe inandığımız için mazeret üretmiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde de Allah’ın izni, halkımızın desteği ile çok güzel bir sonuç alacağız” dedi.