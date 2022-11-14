Şampiyon Farklı Başladı



Türkiye Basketbol İkinci Liginde mücadele eden Çayırova Belediyesi sezonun ilk maçında deplasmanda Semt77 Yalova Acarspor’la karşılaştı. Çayırova Belediyesi müsabakayı 15 sayı farkla 78-63 kazandı.



Geçtiğimiz sezon 3.ligi şampiyon tamamlayarak bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Çayırova Belediyesi yeni sezonda kaldığı yerden devam etti. Yeşil beyazlılar geçtiğimiz sezon grup aşamasında 2 kez karşılaştığı ve birlikte üst lige yükseldiği Semt77 Yalova Acarspor’la kozlarını paylaştı. Birbirini yakından tanıyan iki ekibin mücadelesinde ev sahibi ekip maça hızlı başlayarak ilk periyodu 19-12 önde tamamladı. Maça 2.periyodda ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi devre arasına 34-29 önde girdi.





İKİNCİ YARI BAMBAŞKA BİR ÇAYIROVA BELEDİYESİ



Çayırova Belediyesi geçtiğimiz sezondan kalan ikinci yarı baskın oyun alışkanlığını bu sezon ilk karşılaşmasına da taşıdı. 3.periyoddaki dominant oyunu ile rakibine nefes aldırmayan yeşil beyazlılar farkı çift hanelere taşıyarak final periyoduna 58-45’lik skorla girdi.



Son periyodda güzel oyununu sürdüren şampiyon, mücadeleyi 78-63 ile önde bitirdi. İlk maçlar sonunda 2 puan ve 15 averajla rakiplerine gözdağı veren Çayırova Belediyesi kente dönüş yaptı. Yeşil beyazlılar 1 günlük iznin ardından baş antrenör Metin Gezginci önderliğinde çalışmalara başladı. Çayırova Belediyesi sezonun ikinci hafta müsabakasında 19 Kasım Cumartesi günü evinde Teşvikiye Spor Kulübü’nü ağırlayacak.













