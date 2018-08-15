Şampiyonlardan Başkan Demirci’ye Ziyaret

Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) bünyesinde faaliyet gösteren Karete Takımı, gerçekleşen Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarıyı Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye armağan etti. 17 altın, 13 gümüş ve 31 bronz madalya ile şampiyonluklarını ilan eden karate takımı 61 madalya ile ulaştıkları 108 puanla Çayırova’nın gururu oldular.

Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Kocaeli Minik-Yıldız Karete Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Çayırova Belediyesi karate takımı, Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi ziyaret etti. Başarılarını başkan Demirci’ye armağan eden genç sporcular, yeni başarılar için çalışmalara devam edeceklerini de belirtti.





Spora ve Sporcuya Desteğimiz Devam Edecek





Gerçekleşen müsabakalar sonucunda elde etmiş oldukları başarılarını kendisine armağan eden karate takımı öğrencilerini teker teker tebrik eden Demirci, spora yapmış oldukları yatırımların meyvelerini bu şekilde almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çayırova’nın sportif başarılarla dolu bir ilçe olması adına spora ve sporcuya çok büyük yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Demirci, genç yaşta çocuklara sporu sevdirmek ve sporla yaşamayı aşılamak için yeni yatırımlarıda ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.





Demirci, “Teşekkürler Çocuklar”





Belediye toplantı salonunda karate takımı sporcularıyla ve antrenörleri ile bir araya gelen Demirci, Çayırova’da spor faaliyetlerinin oldukça yüksek seviyelere çıktığını söyledi. Her yıl başarılar elde edebilen bir sistemi ÇESK ile oluşturduklarını vurgulayan Demirci, “Çayırova Eğitim Spor Kulübümüz yeni yeni başarılarla bizleri gururlandırıyor. Şimdi bu gururu bize yaşatan genç sporcularımızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Sizler bizim değerlilerimizsiniz. Sizlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına eğitime ciddi destekler veriyoruz. Yine sportif anlamda kendinizi geliştirme ve sporla yaşamıyı bir hayat biçimi haline getirebilmeniz için sporada büyük yatırımlar yapıyoruz. Burada görüyorumki yaptığımız her bir yatırım yerinde bir hizmet olmuş. Gerçekleşen turnuvada almış olduğunuz başarı hem ilçemizi hemde bizleri gururlandırdı. Teşekkürler çocuklar” dedi.





Başkan Demirci’den Gençlere Hediye





Almış oldukları kupayı kendisine armağan eden gençlere hediyelerle cevap veren başkan Demirci, tüm sporculara okul çantası ve kırtasiye hediyesi verdi. Çocuklara önemli nasihatlerde veren Demirci, okuyan ve sporla büyüyen bir gençliğin her zaman başarılı olacağını, milli sporcuların da Çayırovadan çıkmasını arzu ettiklerini söyledi. Karate takımı öğrencileriyle uzun bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Demirci, genç sporcuları uğurlarken hepsiyle teker teker ilgilenmeyide ihmal etmedi.