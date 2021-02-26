Şampiyonlardan Mesaj Var

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımların Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcularından mesaj var. Şampiyon sporcular tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi için “Temizlik Maske ve Mesafe” mesajını içeren videolar ile gençlere seslendi.

ŞAMPİYONLAR JUDOCULAR TMM’ MI DEDİ

Katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılar ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve Kocaeli’nin ismini tüm Dünya’ya duyuran milli sporculardan Dünya Şampiyonu Merve Azak, Avrupa Şampiyonu Tuğçe Beder “Temizlik Maske Mesafe Tamam mı” dediler.

ŞAMPİYON ATICILAR MESAFEYE DİKKAT DEDİ

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcılarından Avrupa Şampiyonu Murat İlbilgi Serhat Şahin ve Nedim Tolga Tuncer koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese sosyal mesafeye dikkat çağrısı yaptılar; “Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen Temizli Maske ve Mesafeye dikkat edelim” ifadelerini kullandılar.























