Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında “Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması” düzenleniyor. Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen yarışma tüm yaş gruplarına açık olacak. Başvurularda ‘’Yenilikçi Uygulama projeleri’’, ‘’AR Uygulama projeleri’’ ve ‘’VR Uygulama projeleri’’ ana nitelikler olarak belirlendi. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Haziran olarak belirlendi.

FUARIN ANA TEMASI; SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

“Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması”(SAGYU) kapsamında Kocaeli Bilişim Fuarı’nın ana teması olan VR ve AR teknolojilerini genç kuşak özelinde fuar ziyaretçilerinin tamamıyla buluşturmak amaçlanıyor. Yarışma; bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme görevini üstlenecek.

DÂHİLER PROJELERİNİ SUNACAK

Yarışmanın öne çıkan vurguları ise; girişimcilik, yeni teknolojiler ve inovatif uygulamalar olacak. Büyükşehir yarışmayla gençlerin; bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlamak istiyor. Böylece genç dâhilerin projelerini sunabilecekleri girişimsel bir ortam hazırlanacak, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacak.

VR VE AR TEKNOLOJİLERİ NEDİR?

VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik): Katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan görsel, işitsel ve hareketli sanal öğelerle karşılıklı iletişim olanağı tanıyan teknolojidir.

AR (Augmented Reality-Arttırılmış Gerçeklik): Sanal gerçeklikten farklı olarak bilgisayarla yaratılan sanal öğeleri gerçek/fiziksel ortamı duyusal olarak birleşik algılamayı ve bu öğelerle etkileşim imkanı sağlayan teknolojidir.

YARIŞMA HERKESE AÇIK

Yarışmaya herkes yalnızca bir proje ile katılabilecek. Yarışma, temel kodlama dillerini bilen, kendini genç ve girişimci hisseden herkese açık. Yarışma başvurusu için www.kocaelibilisimfuari.com.tr adresinde yer alan “Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması” başvuru alanı eksiksiz doldurulacak. Kişisel bilgilerin yanında istenilen başvuru mektubu alanında, yarışmaya katılım amacı, programlama konusundaki tecrübe, uygulama geliştirmeye yönelik tecrübe ve eğer varsa uygulama linklerinin ya da proje dosyalarının mutlaka paylaşılması gerekmektedir.

YARIŞMADA 4 KATEGORİDE EĞİTİM İMKANI SAĞLANACAK

Yarışmaya katılacaklar, alanında uzman kişiler tarafından iki aşamalı bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek eğitimlerin sonucunda finale gitmeye hak kazanacak 20 proje belirlenecek. Yarışmada eğitimi verilecek alanlar;

•AR1: Tablet veya Akıllı Telefon Tabanlı AR Uygulamaları

•AR2: AR Gözlük Tabanlı Uygulamalar

•VR1: Akıllı Telefon Tabanlı Mobil VR Uygulamaları

•VR2: Sabit İstasyon VR Gözlük Uygulamaları olarak belirlendi.

ÖDÜLLER VE FİNAL SERGİSİ

Projeleri başarılı bulunan 3 uygulama ödüllendirilecek. Buna göre yarışmada birinciliği elde eden proje sahibine MS HoloLens, ikinciye HTC Vive Gözlük,

üçüncülüğü kazanana ise Android Telefon hediye edilecek. Projesi sergilenen tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

Değerlendirme Süreci: 1-5 Temmuz 2017

1. Etap Eğitimlerin Başlangıcı: 11 -14 Temmuz 2017

Proje Geliştirme Süreci: 14 Temmuz-8 Ağustos 2017

Değerlendirme Süreci: 9-15 Ağustos 2017

2. Etaba Geçenler İçin Sonuç Açıklama: 18 Ağustos 2017

2. Etap Eğitimlerin Başlangıcı: 12-15 Eylül 2017

Final Projesi Geliştirme Süreci: 16 Eylül-31 Ekim 2017

Sonuçların Açıklanması: Kasım 2017

Final Değerlendirmesi ve Ödül Töreni: 23-26 Kasım 2017