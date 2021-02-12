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Sanayi Bakanı ve Orman Bakanı Gebze Bilişim Vadisi’ne Geldi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Sanayi Bakanı ve Orman Bakanı Gebze Bilişim Vadisi'ne Geldi

12 Şubat 2021 Cuma 10:57
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak bakanlara açık mektup yazdık .
(Gebze Gazetesi kurucusu ve Devri Alem belgesel tv program yönetmeni İsmail Kahraman`ın 12 Şubat 2021, tarihli Gebze Gazetesi ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalelerini paylaşıyoruz )
Makalenin Tam Metni
Gebze Bilişim Vadisi’nde dün önemli bir toplantı ve tören gerçekleşti. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı.
Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da şu bilgilere yer verildi.
Sanayi Bakanlığı’ndan Açıklama;
“....11 Şubat Perşembe Günü, saat 11.00-12.30 arasında TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Genel Müdürlük binasında gerçekleşecek ‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü-TOGG Meteorolojik Verilerin Karşılıklı Paylaşımı Protokolü İmza Töreni’ düzenlenecektir. İmza töreni; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Mustafa Varank, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürü Sayın Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO’su Sayın M. Gürcan Karakaş’ın katılımıyla gerçekleşecektir...”
Bilişim vadisindeki törenle ilgili ayrı bir yazı kaleme alacağım…








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