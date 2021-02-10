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Sanayi Bölgesi Kocaeli`de Köy Hayatı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Sanayi Bölgesi Kocaeli`de Köy Hayatı

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:37

www.gebzegazetesi.com dan Canlı Yayın
Kocaeli Derince Tahtalı divanı sofular köyünde çiftçilik yapan Muzaffer Yakut www.gebzegazetesi.com canlı yayın da köydeki hayatını anlatıp önemli bilgiler verdi .
Bilim teknoloji ve sanayi bölgesi olarak tanınan Kocaeli tarım ziraat ve hayvancılığın yapıldığı bölge olarak da biliniyor
Muzaffer Yakut gazetemizin kurucusu İsmail kahraman`ın birçok tv kanalında hazırlayıp sunduğu devri alem www.devrialem.tv belgesel programlarını da beğeni ile izleyen bir çiftçi.
Muzaffer Yakut ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyor Kocadlili yetkili yönetici ve siyasilerin köylere ve çiftçilere sahip çıkıp destek olmasını istiyoruz
Gebze Gazetesi Köylerden Canlı Yayın da
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