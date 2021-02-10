Sanayi Bölgesi Kocaeli`de Köy Hayatı

www.gebzegazetesi.com dan Canlı Yayın

Kocaeli Derince Tahtalı divanı sofular köyünde çiftçilik yapan Muzaffer Yakut www.gebzegazetesi.com canlı yayın da köydeki hayatını anlatıp önemli bilgiler verdi .

Bilim teknoloji ve sanayi bölgesi olarak tanınan Kocaeli tarım ziraat ve hayvancılığın yapıldığı bölge olarak da biliniyor

Muzaffer Yakut gazetemizin kurucusu İsmail kahraman`ın birçok tv kanalında hazırlayıp sunduğu devri alem www.devrialem.tv belgesel programlarını da beğeni ile izleyen bir çiftçi.

Muzaffer Yakut ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyor Kocadlili yetkili yönetici ve siyasilerin köylere ve çiftçilere sahip çıkıp destek olmasını istiyoruz