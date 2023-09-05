Sanayi, depreme hazır mı?

Sektörün öncü firmalarının ‘Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?’ mottosuyla bir araya geleceği 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, 12-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.





Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve Chem Media-Artkim Group organizatörlüğünde düzenlenecek olan 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi ‘Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?’ temasıyla 12-13 Eylül 2023 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve Chem Media-Artkim Group organizatörlüğünde düzenlenecek olan 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi ‘Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?’ temasıyla 12-13 Eylül 2023 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

DEPREM ENDİŞESİ ARTTI

Üç kıtanın merkezindeki stratejik konumu ile endüstriyel üretim ve lojistik ağları açısından son derece ideal niteliklere sahip olmasına rağmen Türkiye, deprem kuşağı üzerinde yer almasından dolayı önemli riskleri de barındırmaktadır. Sanayi tesislerini ve tüm üretim zincirini depremin yıkıcı etkilerinden korumak, bu anlamda büyük önem kazanmaktadır. 1999 Gölcük depreminin acıları aradan geçen yıllara rağmen hala tazeyken, bu yıl Kahramanmaraş merkezli ve çok büyük bir coğrafyayı etkileyen şiddetli depremler, İstanbul’da ve çevresinde etkili olması beklenen deprem konusundaki endişeleri artırmıştır.

RİSKLER GÖZARDI EDİLMEMELİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden büyük fabrikalar kadar ülkenin ve bölgenin bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler de etkilenmişti. Türkiye sanayisini kalbinden vuran depremde çok sayıda işletmenin zarar gördüğü ve milyarlarca dolarlık hasarın oluştuğu bilinmektedir. Yaklaşık olarak yine aynı bölgede, bu sefer Marmara Denizinde yaşanacağı tahmin edilen ve “Beklenen Büyük İstanbul Depremi” olarak adlandırılan muhtemel depremin, bölgenin Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını barındırdığı dikkate alındığında, sanayiye ve ekonomiye ne kadar büyük bir etkide olacağı açıktır. Depremin yanı sıra, sanayiyi ve proses güvenliğini tehdit edebilecek yangın, sel, fırtına gibi diğer doğal afetlerin oluşturulabileceği risklerin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Küresel ısınma faktörünün etkisiyle ülkemizde de görülebilecek ekstrem doğa koşullarının ve yaratabileceği etkilerin önceden değerlendirilmesi akılcı olacaktır.

SEKTÖRÜN PROFESYONELLERİ BULUŞACAK

‘Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?’ temasıyla 12-13 Eylül 2023 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde, sanayinin ve tedarik zincirinin depremin ve diğer afetlerin etkilerinden nasıl korunabileceği tüm faktörleriyle ele alınacak. Özellikle 1999 Marmara Depremini yaşamış ve bu felaketin yıkıcı etkileriyle birebir karşılaşan sektör profesyonellerinin deneyimlerinin proses güvenliği alanındaki riskler ve çözümleri açısından yol gösterici olması beklenmektedir. Uzman isimlerin yapacakları sunum ve konferanslarla endüstriyel güvenliğin gelişimine katkı sağlayacak bu önemli etkinlik, sektör profesyonellerinin buluşma noktası olacak.

23 UZMAN KONUŞMACI

4. Proses Emniyeti Sempozyumu programı kapsamında düzenlenecek iki oturum ve iki panelde toplam 19 uzman konuşmacı görüş ve yorumlarını izleyicilere aktaracak. Sempozyum programında sanayinin ve kamu yönetiminin önde gelen yöneticilerinin yanı sıra, farklı disiplinlerden özel konuşmacılar da yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan akademik bir bakış açısıyla sempozyum izleyicilerini bilgilendirecek. Hazama Ando Corporation Türkiye Ofisi Genel Müdürü, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma Kurulları Üyesi, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki ise felaketleri önleme konusunda Japonya ve Türkiye’nin arasında farklılıkları ele alacak. Deprem konusunda ülkemizdeki en yetkin isimlerden biri olan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise Türkiye’nin depreme nasıl hazırlanabileceği konusundaki düşüncelerini paylaşacak.

DESTEK VEREN KURULUŞLAR

4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra, 30 sanayi kuruluşu ve 18 sivil toplum ve medya kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Geçtiğimiz yıl üçüncüsü düzenlenmiş olan Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde toplam 5 oturum ve 26 sunumda proses güvenliği tüm yönleriyle ele alınmıştı. İlgili yönetmelik, uygulama, teknik bilgi, Ar-Ge, ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgilerin verildiği etkinlik, iki günde 2 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıştı.

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